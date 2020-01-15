На заводі Chanta Mount запустять лінію з виготовлення заморожених круасанів і виробів із листкового тіста

Влітку 2020 року на заводі з виробництва заморожених хлібобулочних виробів Chanta Mount (с. Нові Петрівці Київської області), що входить до складу холдингової компанії "Хлібні інвестиції", планується запуск нової лінії з виготовлення заморожених круасанів і напівфабрикатів із листкового тіста.

Про це БІЗНЕСу повідомив засновник холдингу, співінвестор БІЗНЕС 100 Юрій Триндюк.

За його словами, це буде вже друга за рахунком лінія, перша лінія потужністю 15-20 т на добу спеціалізується на виготовленні заморожених артизанських хлібів.





При цьому, говорячи про смакові вподобання споживачів, глава холдингу зауважив, що українці більше полюбляють вироби з листкового тіста з солоними наповнювачами, тоді як європейці віддають перевагу солодким виробам.

Читайте також: До БІЗНЕС 100 долучився президент холдингу "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк

Потужність нової лінії складе 12 т на добу. Загалом на заводі планується ввести в експлуатацію до 5 ліній загальною потужністю 90 т на добу.

Сьогодні завод виготовляє приблизно 26 найменувань продукції. Зокрема, чіабата, багетна група та мілкоштучні вироби.

Довідка:

Завод Chanta Mount був введений в експлуатацію у листопаді 2018 року. Це перше автоматизоване індустріальне виробництво в Україні. Ключовою компетенцією заводу є виробництво заморожених хлібобулочних виробів в Україні.

На сьогоднішній день у цей проєкт вже інвестовано 15 млн євро. 50% продукції Chanta Mount планується реалізовувати в Україні, а решта продавати на експорт. Головними покупцями хлібних напівфабрикатів в Україні є ритейл, який має свої пекарні, міні-пекарні, автозаправки, сектор HoReCa, сервіси доставки їжі в офіси.

ТОВ "Хлібні інвестиції" – один із найбільших українських холдингів з виробництва хлібопродуктів, які реалізуються під брендами "ЦарХліб", "Теремно" і "Чанта".

Холдинг включає 6 хлібозаводів: ТОВ "Chanta Mount", ТДВ "Івано-Франківський хлібокомбінат", ТОВ "Перший столичний хлібозавод" Київ, ПрАТ "Чернівецький хлібокомбінат", ТОВ "Бердичівський хлібозавод", ЗАТ "Теремно хліб" Луцьк.

Холдинг посідає третє місце серед найбільших хлібних підприємств України і займає 8% вітчизняного ринку.