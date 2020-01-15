Бізнес занепокоєний новаціями щодо закупівлі медичних виробів

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на заяву ЄБА.

Тобто учасникам торгів з медичних виробів запропоновано не використовувати веб-портал Прозорро для здійснення закупівель.

"На жаль, така ініціатива може призвести до корупційних ризиків. Набуття чинності відповідним положенням законопроекту перенесло б закупівлю медичних виробів у непрозору площину. По суті, саме поняття "торгів" було б під питанням – адже учасникам достатньо було б лише укласти відповідний договір, а процес вибору оптимального постачальника необхідної продукції був би неконтрольований", — заявляють в Асоціації.

На думку експертів, фінансові збитки держави через неефективні витрати коштів державного бюджету стали б найбільш вірогідним результатом цієї законодавчої ініціативи.

Згідно з даними порталу Прозорро, у результаті торгів 2019 року за відкритою процедурою було укладено договорів на суму 8,19 млрд грн на товари з групи "33100000-1 Медичне обладнання". При цьому очікувана вартість за відповідними лотами в цій групі становила 8,85 млрд грн. "Це свідчить про річну економію в результаті тендерних процедур за цією категорією продукції у розмірі приблизно 660 млн грн. Чи зможуть державні та комунальні заклади охорони здоров’я забезпечити такий самий або більший розмір зекономлених коштів за відсутності публічних торгів? Питання риторичне", — зазначають в ЄБА.

Експерти наголошують, що в супровідних документах до законопроєкту відсутнє обґрунтування запропонованої зміни. Також вони звертають увагу на те, що термін "вироби медичного призначення", який використаний у законопроєкті, не вживається у чинному законодавстві України.

Тому в ЄБА наполягають на додатковому аналізі редакції законопроєкту.

Комітет з охорони здоров’я Асоціації вже звернувся до ініціаторів законопроєкту з проханням про його доопрацювання і вилучення відповідного положення. "Компанії Комітету Асоціації виступають за відкриті, зрозумілі, однозначні і прозорі правила. Ми сподіваємось, що ризики буде усунено, і ринок медичних виробів в Україні продовжуватиме розвиватись в умовах прозорої конкуренції", — йдеться в заяві.

Нагадаємо: