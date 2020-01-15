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Ср., січ.
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Інвестори з Китаю візьмуться за розвиток аеропорту в Рівному

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Рівненська обласна державна адміністрація та китайська POWERCHINA підписали меморандум щодо розвитку аеропорту в Рівному.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посланням на пресслужбу облдержадміністрації.

"Китайські інвестори зацікавилися міжнародним аеропортом "Рівне". Відповідний меморандум голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, голова обласної ради Олександр Данильчук і заступник генерального директора департаменту розвитку ринку Євразії POWERCHINA (Sinohydro) Чень Шицзюнь підписали у вівторок, 14 січня", – повідомили в ОДА.

Також зазначається, що корпорація POWERCHINA, яка має 260 тис. працівників, входить в топ-5 найбільших компаній Китаю й упродовж 10 років спеціалізується на інфраструктурних об’єктах. Її сфера діяльності – аеропорти, порти, автомагістралі, швидкісні залізниці, гідротехнічні споруди в 114 країнах світу.

В ОДА зауважують, що підписання меморандуму дає сподівання на можливість запуску роботи Рівненського аеропорту.

Нагадаємо, що згідно із Програмою дій уряду, в Україні за п`ять років планують збудувати 5 портів і 15 аеропортів.

Китай інвестори аеропорт Рівне