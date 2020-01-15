Рада попередньо дозволила вивести ринок металобрухту з тіні

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо детінізації ринку металургійної сировини та операцій з металобрухтом.
Законопроєкт № 2426 був ухвалений під час засідання парламенту 14 січня, інформує БІЗНЕС.
За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, документ створює умови, коли українці зможуть вільно здавати металобрухт у легальні приймальні пункти, відповідно, будуть створені офіційні робочі місця, зменшиться корупційна складова.
Зокрема, законопроєкт передбачає наступні новації:
- скасування поділу металобрухту на промисловий та побутовий;
- спрощення вимог до заготівлі брухту (зменшити перелік необхідного обладнання);
- скасування заборони на розрахунки готівкою за металобрухт з фізичними особами;
- упорядкування заходів державного нагляду (контролю);
- скасування актів обстежень, які видають місцеві державні адміністрації;
- врегулювання правової колізії в частині відповідальності за здійснення операцій з металобрухтом.
У Мінекономрозвитку вважають, що спрощення процедури приймання металобрухту від фізичних осіб стимулюватиме збільшення заготівлі металобрухту (стратегічної сировини для металургійної галузі) та виведення учасників ринку з тіні. Також очікується, що це дозволить збільшити надходження до держбюджету у вигляді податків від легальної господарської діяльності та усунути корупційні чинники.
Мінекономіки пропонує доповнити законопроєкт нормами про скасування атестації металургійних переробних підприємств, створення переліка суб’єктів господарювання, що здійснюють операції з металобрухтом.
Нагадаємо, законопроєкт №2426 зареєстровано у Верховній Раді 12 листопада 2019 року. Співавторами законопроєкту стали 22 народних депутати. Розробкою документу займалася робоча група, до якої увійшли представники брухтозаготівників, металургів і Мінекономрозвитку.