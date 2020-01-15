Рада візьметься за законопроєкт про "податковий терор"

Верховна рада України 16 січня планує розглянути у другому читанні законопроєкт №1210 щодо вдосконалення адміністрування податків, відомий як "законопроєкт про податковий терор".

Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього (УІМ), співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін у своїй колонці для НВ, інформує БІЗНЕС.

За його словами, документ налічує 580 сторінок порівняльної таблиці. "Знаєте, як угробити економіку одним законопроєктом? Зібрати всі побажання Мінфіну, податківців з величезною кількістю технічних правок в один документ — з порівняльною таблицею на 580 сторінок — і вмикнути турборежим", — заявив Амелін.

Він наголосив, що законопроєкт несе низку ризиків для України. Так, на думку експерта, ухвалення документу призведе до втрати близько 1% ВВП, згортання офісів айтішних компаній з українськими резидентами. "Долучаються норми подвійного оподаткування. Якщо ваша іноземна (наприклад, естонська) компанія отримувала прибуток і заплатила податки в іншій юрисдикції, то як її український власник зобов’язаний ще раз заплатити 18% з отриманого прибутку (ст. 170.13). Як вам перспективи цифрової економіки України?", — коментує Амелін.

Також він прогнозує посилення умов ведення бізнесу порівняно з іншими юрисдикціями, погіршення бізнес-клімату України (в тому числі через невиправдане посилення контролю за розмиванням податкової бази), неправомірні втручання податківців (зокрема, щодо коригування фінансового результату), дискримінації іноземних інвесторів через оподаткування курсової різниці.

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Крім того, за даними Амеліна, із законопроєкту вилучається стаття, яка регламентує персональну відповідальність податківця, який тероризує український бізнес. Також документ надає право податківцям трактувати по-своєму норми закону без наслідків тощо.

"Можливо, щось зміниться, та коли буде отакий "турборежим", як гадаєте, скільки бізнесменів помахають Україні і новій владі ручкою?", — підсумував експерт.

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