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АМКУ дозволив операторам розподілити частоти для 4G 

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив українським операторам мобільного зв’язку розподілити між собою частоти у діапазоні 900 МГц для розвитку мереж 4G.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

"Сьогоднішнє рішення Антимонопольного комітету означає, що оператори відтепер можуть подати заявки на отримання нових ліцензій. Попереду – ще низка бюрократичних процедур. Але при збереженні таких темпів, вже влітку цього року оператори зможуть розпочати розширяти свої мережі 4G і надати можливість користуватись високошвидкісним інтернетом більшості українців", – повідомили в Мінцифри.

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Зазначимо, що восени 2019 року Кабмін і оператори мобільного зв’язку підписали меморандум щодо розвиту мереж 4G. Також оператори склали спільний план дій, який підтримав регулятор (НКРЗІ). Дозвіл від Антимонопольного комітету – один із кроків у межах цього плану.

Нагадаємо, раніше АМКУ зобов'язав lifecell "не домальовувати" якість мобільного інтернету.

АМКУ мобільні оператори 4G 