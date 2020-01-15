Рада експортерів підписала меморандум про співпрацю з Сінгапуром

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України і Сінгапурсько-китайська Торгово-промислова палата підписали меморандум про співпрацю.

Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив у Twitter, інформує БІЗНЕС.

"У міністерстві торгівлі Сінгапуру підписали меморандуми про співпрацю між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і Сінгапурсько-китайською ТПП, а також між Малою академією наук України та Науковим центром Сінгапуру. Допомагаємо українському бізнесу та науці "зайти" в Азію", – зазначив дипломат.

У пресслужбі уряду додали, що сторони також привітали значне зростання обсягів торгівлі, а також наповнення двосторонніх відносин практичними взаємовигідними проєктами.

За результатами зустрічей домовилися про проведення у Сінгапурі українсько-сінгапурського бізнес-форуму та організацію візиту представників сінгапурського бізнесу до України.

Нагадаємо,14 січня 2010 року Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією.