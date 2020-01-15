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Ср., січ.
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Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією

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Верховна Рада ратифікувала угоди з Сінгапуром, Грузією, Туреччиною та Бразилією.

За відповідні документи проглосували більшість народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, законопроєкт №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України і урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи" підтримали 328 нардепів. 

За ратифікацію Протоколу між урядами України та Грузії проголосували (№0017) проголосували такод 328 парламентаріїв. Ратифікація цього документа дозволить використовувати ідентичні правила походження у двосторонній торгівлі та застосовувати принцип діагональної кумуляції, а також надалі збільшити експорт до країн та територій – учасниць Конвенції, з якими укладені угоди про вільну торгівлю, за преференційними ставками мита.

Також Рада 335 голосами схвалила законопроєкт №0018 "Про ратифікацію угоди про співробітництво у сфері розвитку між урядом України та урядом Турецької республіки" і 332 голосами — законопроєкт №0020 "Про ратифікацію договору між Україною та Федеративною республікою Бразилія про взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних справах".

Нагадаємо, у грудні 2019 року Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді ратифікувати дві угоди та два протоколи з Данією, Туреччиною, Грузією та Сінгапуром.

Сінгапур Грузія вільна торгівля ратифікація угод