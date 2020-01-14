Бізнесмени з Оману створять на Рівненщині індустріальний парк

Підприємці з Оману планують збудувати у місті Корець на Рівненщині індустріальний парк.
Відповідна домовленість була досягнута під час візиту іноземної делегації до Корця, інформує БІЗНЕС з посиланням "Рівне вечірнє".
Індустріального парк розміститься на площі 100 га. Перший камінь планується закласти 20 лютого поточного року. Іноземці хочуть взяти в оренду землю, щоб вирощувати зернові та вирощувати худобу, щоб постачати м'ясо з Кореччини до Оману.
Читайте також:
Інноваційні парки: досвід України та світу
Україна – аутсайдер за кількістю індустріальних парків. Названо головні причини (ІНФОГРАФІКА)
"Інвестори з Оману планують збудувати твариницький комплекс для 5 тисяч голів худоби в Корецькому районі, їх цікавлять харчі та продукти", — повідомив депутат Корецької РДА Борис Дицяк.
За його словами, делегація з району планує 25 січня поїхати в Оман з пакетом зустрічних пропозицій щодо співпраці.
Нагадаємо:
- У селі Привільне Рівненської області планують зареєструвати перший на території регіону індустріальний парк.
- Згідно з дослідженням EVON Group, в останні кілька років кількість зареєстрованих в Україні індустріальних парків зменшується. При цьому велика частина з них перебуває в незавершеному стані.