Бізнесмени з Оману створять на Рівненщині індустріальний парк

Підприємці з Оману планують збудувати у місті Корець на Рівненщині індустріальний парк.

Відповідна домовленість була досягнута під час візиту іноземної делегації до Корця, інформує БІЗНЕС з посиланням "Рівне вечірнє".

Індустріального парк розміститься на площі 100 га. Перший камінь планується закласти 20 лютого поточного року. Іноземці хочуть взяти в оренду землю, щоб вирощувати зернові та вирощувати худобу, щоб постачати м'ясо з Кореччини до Оману.

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"Інвестори з Оману планують збудувати твариницький комплекс для 5 тисяч голів худоби в Корецькому районі, їх цікавлять харчі та продукти", — повідомив депутат Корецької РДА Борис Дицяк.

За його словами, делегація з району планує 25 січня поїхати в Оман з пакетом зустрічних пропозицій щодо співпраці.

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