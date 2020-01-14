Мінфін взявся за підготовку трирічної бюджетної декларації

Про це у Facebook повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС.

"Бюджетний процес ніколи не завершується. Починаємо підготовку 3-річної декларації на 2021-2023 роки", — написала міністр.

Вона також оприлюднила карту роботи над декларацією і держбюджетом на 2021 рік.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон №8044 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо впровадження середньострокового бюджетного планування, а в січні 2019 року президент підписав відповідний закон.

Згідно з документом, замість однорічних Основних напрямів бюджетної політики, впроваджується середньострокова Бюджетна декларація, як документ стратегічного планування, який визначає бюджетну політику на наступні три роки.