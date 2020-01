Маск анонсував появу Tesla, які розмовляють

Про це він повідомив у Twiter, інформує БІЗНЕС.

"Tesla скоро будуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете. Це реально", — написав Маск.

На оприлюдненому бізнесменом відео електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "вимовляє" фразу "Well don’t just stand there staring, hop in" ("Не стій там стовпом, заплигуй").

Проте користувачі ще сумніваються у серйозності намірів засновника компанії.

