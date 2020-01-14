Маск анонсував появу Tesla, які розмовляють

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що скоро Tesla можуть стати електромобілями, які "розмовляють з людьми".
Про це він повідомив у Twiter, інформує БІЗНЕС.
"Tesla скоро будуть розмовляти з людьми, якщо ви хочете. Це реально", — написав Маск.
На оприлюдненому бізнесменом відео електромобіль Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "вимовляє" фразу "Well don’t just stand there staring, hop in" ("Не стій там стовпом, заплигуй").
Проте користувачі ще сумніваються у серйозності намірів засновника компанії.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року компанія Tesla презентувала новий семимісний спортивний позашляховик Model Y. Електромобіль має з`явитися у продажу в 2020 році.
- Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla, які на початку 2020 року підскочили до позначки $454 за акцію.