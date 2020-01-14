В Україні влаштують тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук за результатами наради з представниками територіальних органів Держлісагентства, яке очолив новопризначений керівник Андрій Заблоцький, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

"У цих областях буде проведений тотальний аудит підприємств, які займаються вирубкою лісів, незалежно від форми власності, адже є державні ліси, а є комунальні лісгоспи. Незалежно від того, кому підпорядковане підприємство, воно має працювати за законом", — сказав Гончарук.

Йдеться про перевірки у наступних областях: Харківська, Житомирська, Чернігівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Львівська та Волинська. За результатами перевірок уряд ухвалюватиме кадрові рішення.

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"Через незаконні вирубки лісів держава вже зазнала збитків на понад 1 мільярд гривень лише за останні декілька років. Це неприпустима історія. В Україні діятиме закон. Усі причетні до корупції будуть звільнені, а за результатами розслідування — притягнуті до відповідальності", — заявив очільник уряду.

Він також закликав відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства у відповідь на численні випадки незаконної вирубки лісів у регіоні. "Жодних "чорних лісорубів" під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства не буде", — попередив Гончарук.

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