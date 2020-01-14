Рада дозволила виділили 2 млрд грн на розвиток підприємництва

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому за Закон "Про зміни до державного бюджету на 2020 рік", якими передбачено створення Фонду розвитку підприємництва.

За відповідний законопроєкт № 2589 проголосував 261 народний депутат, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

Зазначається, що на забезпечення програми функціонування Фонду та впровадження доступного кредитування з держбюджету виділять 2 млрд грн.

Фінансування цієї програми у бюджеті на 2020 рік здійснюватиметься за рахунок коштів від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізосіб.

За даними Мінфіну, Фонд розвитку підприємництва покликаний сприяти розвитку суб’єктів мікро- та малих підприємництва. "Розширення та спрощення доступу ММП до інвестиційного кредитування дозволить їм створити робочі місця, збільшити обсяги виробництва та експорту, розвивати високотехнологічне виробництво та впроваджувати інновації, підвищувати енергоефективність. Така програма також спонукатиме до повернення трудових мігрантів, оскільки збільшить доступність дешевшого кредитування", — наголошують у відомстві.

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Держпідтримка буде надаватися за двома напрямками:

Перший – здешевлення кредитів шляхом компенсації відсоткової ставки до рівня 5, 7 та 9% річних за кредитами у національній валюті. Відсоток залежить від розміру та типу бізнесу:

5% річних – якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця;

7% річних – для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка знизиться на 0,5%;

9% річних – для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Другий – надання часткових гарантій за кредитами мікро- та малому бізнесу, якщо у них не вистачає застави.

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