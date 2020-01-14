Податкова скоротила кількість блокувань податкових накладних у півтора рази

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу ДПС.

Зокрема, тільки в листопаді 2019 року кількість зупинених податкових накладних/розрахунків коригування у співвідношенні до зареєстрованим склало 0,11%, що в півтора рази менше, ніж за аналогічний період 2018 року (0,17%).

Відтак, у листопаді кількість платників, реєстрацію чиїх податкових накладних було зупинено, складала 1,75 % від загальної кількості платників, чиї накладні було зареєстровано в Єдиному реєстрі. Для порівняння, у листопаді 2018 року — 2,71%", — поінформували в ДПС.

Сума податку на додану вартість (ПДВ) таких заблокованих податкових накладних/розрахунків коригування у співвідношенні до зареєстрованих у листопаді 2019 року становила 0,57% проти 0,78% у листопаді 2018 року.

"Вдосконалення системи автоматичного моніторингу дозволяє нам підвищувати її якість і точніть. Це означає, що у ДПС є всі необхідні ресурси, аби ефективно виявляти спроби неправомірного формування податкового кредиту і запобігати їм. З іншого боку це також означає, що сумлінні платники можуть працювати спокійно і вчасно отримувати відшкодування ПДВ", — прокоментував очільник податкової Сергій Верланов.

Нагадаємо, з 1 липня 2018 року в Україні впровадили систему автоматичного блокування ризикових накладних для боротьби з фіктивним податком на додану вартість. За підрахунками експертів, близько 90% блокувань податкових накладних в Україні відбувається через недосконалість податкової інформації.





