Торгові агенти з продажу насіння Pioneer успішно розпочали комерційний сезон

КИЇВ, УКРАЇНА – 14 СІЧНЯ 2020 р. – Міжнародна науково-дослідницька сільськогосподарська компанія Corteva Agriscience оголошує перші результати роботи прямої моделі продажів насіння ТМ Pioneer в Україні, анонсованої влітку минулого року.

Новий підхід є частиною глобальної мультибрендової мультиканальної стратегії та має на меті укріплення взаємовідносин з українськими виробниками для кращого задоволення їхніх потреб в преміальній генетиці Pioneer.

Комерційна пропозиція Pioneer на наступний сезон доступна з жовтня 2019 року та розповсюджується виключно на тих клієнтів, які купують насіння з метою вирощування на власних площах, але не для перепродажу. Комерційна політика базується на принципі прозорості ціноутворення продукції та передбачає систему знижок згідно з умовами передоплати та обсягами закупівлі насіння - до 12%. Компанія також працює з аграрними розписками та банківськими інструментами при оформленні оплати за продукцію.

У портфелі Pioneer на наступний сезон представлено 26 гібридів кукурудзи, серед яких 10 новинок (P7043, P8307, P8812, P9127, P9234, P9415, P9903, P9757, P0074, P8012E). В портфелі наявні 8 гібридів з технологією Optimum® AQUAmax® (P8307, P9175, P9234, P9241, P9415, P9903, P9911, P0216), яка є найбільш затребуваною українськими сільгоспвиробниками та забезпечує збільшення врожаю в умовах обмеженої кількості вологи, а також 3 гібриди для харчових цілей (P8012E, PR38A75, P9718E).

В портфелі соняшнику представлено 19 гібридів для технологій ExpressSun® та Clearfield Plus®, а також гібриди лінійок Pioneer Protector Вовчок та Pioneer Protector НБР, які мають максимальну на сьогодні стійкість до вовчка соняшникового та несправжньої борошнистої роси. В сезоні будуть доступні 8 новинок (P64LL138, P64LL129, P62LE122, P64LE136, P64LP130, P64LP140, P64HH132, P64HE144). Високоолеїновий сегмент представлений гібридами P64HH106, P64HH132, P64HE144, P64HE118.

Інноваційна технологія передпосівної обробки LUMIGEN™, що впевнено захищає насіння від хвороб та шкідників у початковий період розвитку рослин, а також забезпечує додаткове живлення та стимул для розвитку сходів у стресових умовах, доступна для насіння гібридів обох культур.

Більше 70 торгових агентів з продажу насіння Pioneer працюють по всій території України та тісно співпрацюють з сільгоспвиробниками, надаючи консультації та рекомендації щодо вибору гібридного складу, погоджують комерційні умови купівлі продукції відповідно до комерційної політики компанії, а також визначають положення та терміни постачання продукції і подальшого супроводження впродовж повного циклу вирощування та збирання врожаю.

З моменту оголошення комерційної політики у жовтні торгові агенти на першому етапі вже заключили понад 2000 прямих контрактів із сільськогосподарськими товариствами. Найперші клієнти, які встигли укласти прямі договори, вже отримали замовлене насіння та впевнено дивляться на майбутню посівну кампанію.

«Ми бачимо безперечні переваги в роботі з торговим агентом з продажу насіння Pioneer. Довіряючи плідній та успішній співпраці з компанією раніше, ми відразу погодилися на заключення прямого контракту і вже придбали насіння для наступного сезону – вже у листопаді насіння було в господарстві. І це вигідно, адже тепер ми можемо планувати свої дії. Крім того, ми можемо бути 100% впевненими в якості та оригінальності придбаного продукту», - зазначає Сергій Оношенко, директор ТОВ імені Фрунзе.

Перевагу у прямих продажах відзначає і Сергій Косюк, голова правління СТОВ «Перше Травня»: «Високий генетичний потенціал та репутація постачальника дозволяють нам бути впевненими в успіху співпраці з компанією Corteva Agriscience. Нам подобається можливість оперативно отримувати інформацію від виробника та вирішувати наші завдання. Так, на початку сезону у тісній співпраці з торговим агентом Pioneer ми підібрали найкращі гібриди, придбали насіння та вже маємо товар на складі. Новим підходом цілком задоволені».

«Ми дуже задоволені початком роботи прямих продажів насіння Pioneer та відзначаємо зростання довіри до наших продуктів, що підтверджується збільшенням темпів прямої контрактації та бажанням отримувати насіння з перших рук, – зазначає Андрій Андрюшко, комерційний директор Corteva Agriscience в Україні. – Ми раді бачити таку зацікавленість українських сільгоспвиробників, які вже протягом кількох десятиліть віддають перевагу преміальній генетиці Pioneer та віднині мають можливість отримати всі переваги від прямого спілкування з нами. Професійні аграрії зацікавлені у високих стабільних врожаях та економічних перевагах, і спираються на довгостроковий успіх процвітання з нашою компанією при виборі постачальника насіння. Маємо також надію, що і інші учасники ринку згодом зможуть більш спокійно сприймати наявність такої моделі та спрямують свої зусилля на розвиток та укріплення власного бізнесу. Очікуємо професійної та гідної конкуренції».

Про Corteva Agriscience

Corteva Agriscience - це публічна, глобальна, виключно сільськогосподарська компанія, що надає сільгоспвиробникам по всьому світу найповніший портфель в галузі, що дозволяє їм максимізувати врожай і прибутковість - включаючи деякі з найбільш визнаних брендів у сільському господарстві: Pioneer®, Granular®, Brevant™ seeds, а також відзначені нагородами засоби захисту рослин; водночас, компанія виводить на ринок нові продукти потужного портфоліо діючих речовин та технологій. Компанія прагне працювати з зацікавленими сторонами всієї продовольчої системи, оскільки виконує своє зобов’язання збагачувати життя тих, хто виробляє, і тих, хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь. Corteva Agriscience стала незалежною публічною компанією 1 червня 2019 р. Раніше компанія була сільськогосподарським підрозділом DowDuPont. Більш детальну інформацію можна знайти на сайті www.corteva.com.ua

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