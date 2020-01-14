Україна увійшла в п'ятірку світових експортерів курятини

У поточному році поставки української курятини за кордон сягнуть 450 тис. тонн.
Такий прогноз озвучив Міністерство сільського господарства США, передає БІЗНЕС з посиланням на дані міністерства.
За даними американців, у 2019 році Україна експортувала 400 тис. тонн курятини. Таким чином, за рік поставки українського продукту за кордон виростуть на 12,5%, прогнозують в Мінсільгоспі США.
У рейтингу найбільших експортерів м'яса птиці, згідно з даними американців, Україна зараз займає почесне 4-е місце. Випереджають Україну Бразилія, ЄС і Таїланд. Прогнозується, що за підсумками 2020 року поставки бразильської курятини за кордон становить 3 млн 745 тис. тонн, європейської - 1 млн 610 тис. тонн, таїландської – 970 тис. тонн.
90% експорту української курятини здійснює компанія "МХП" (Наша Ряба) Юрія Косюка. За даними АМКУ, протягом 2016-2018 років загальний експорт курятини збільшився майже на 100 тис. тонн і становив 320 тис. тонн.
Нагадаємо:
- У березні 2019 року Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.
- 30 липня перший віцепрем'єрміністр України Степан Кубів підписав Угоду між Україною та ЄС про збільшення в 2,5 рази — до 70 тис.т — квоти для українських експортерів м'яса птиці.
- 23 жовтня Кабінет міністрів України схвалив подання на ратифікацію Верховною Радою змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці.
- 26 листопада Європарламент ратифікував внесення змін до економічної частини Угоди про асоціацію України – ЄС щодо збільшення квот на безмитний експорт м’яса птиці з України до ЄС.