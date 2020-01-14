Комітет Ради рекомендує нардепам ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді підтримати законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні партії "Слуга народу" в Telegram, інформує БІЗНЕС.
Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей. "По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців з 8 до 21 року. По-друге, обов'язково прибрати з вулиць гральні зали", – зазначив він.
Він також додав, що до другого читання редакція закону буде значно допрацьована шляхом внесення депутатських поправок.
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Нагадаємо:
- У липні 2019 року президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- 20 грудня уряд оголосив про масову боротьюу з незаконним гральним бізнесом.