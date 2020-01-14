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Комітет Ради рекомендує нардепам ухвалити закон про легалізацію грального бізнесу

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Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді підтримати законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні партії "Слуга народу" в Telegram, інформує БІЗНЕС.

Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей. "По-перше, ми пропонуємо збільшити вік гравців з 8 до 21 року. По-друге, обов'язково прибрати з вулиць гральні зали", – зазначив він.

Він також додав, що до другого читання редакція закону буде значно допрацьована шляхом внесення депутатських поправок.

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Слуга народу гральний бізнес