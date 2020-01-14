У центрі Києва протестують проти ринку землі (ФОТО)

В урядовому кварталі відновили демонстрації з вимогою не допустити прийняття законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що протестувальники блокують рух авто у центрі Києва. Зокрема, на вулиці Грушевського рух повністю перекрито в напрямку урядового кварталу. Також протестувальники перекрили рух на перетин вулиці Лаврській і Цитадельної, перехресті вулиць Липської та Інститутської. Учасники акції постійно ходять по пішохідному переходу.
Мітингувальники також перекрили дорогу біля стадіону їм. Валерія Лобановського.
Читайте також:
Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання
В поліції Києва повідомили, що силовики патрулюють в урядовому кварталі в посиленому режимі у зв'язку з проведенням мітингів. Зокрема, на місці працюють працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.
Нагадаємо:
-
13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
-
Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
-
В партії "Слуга народу" повідомили, що парламент планує розглянути у другому читанні законопроєкт про ринок землі пленарного тижня 17-20 грудня.