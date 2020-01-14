У центрі Києва протестують проти ринку землі (ФОТО)

В урядовому кварталі відновили демонстрації з вимогою не допустити прийняття законопроекту №2178-10 "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що протестувальники блокують рух авто у центрі Києва. Зокрема, на вулиці Грушевського рух повністю перекрито в напрямку урядового кварталу. Також протестувальники перекрили рух на перетин вулиці Лаврській і Цитадельної, перехресті вулиць Липської та Інститутської. Учасники акції постійно ходять по пішохідному переходу.

Мітингувальники також перекрили дорогу біля стадіону їм. Валерія Лобановського.

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В поліції Києва повідомили, що силовики патрулюють в урядовому кварталі в посиленому режимі у зв'язку з проведенням мітингів. Зокрема, на місці працюють працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу.

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