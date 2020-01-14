Акції Tesla знову оновили рекорд вартості

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на CNBC.

Менш ніж за місяць вартість акцій компанії виросла на 20%, кілька разів оновивши рекорд вартості. Зростання вартості акцій Tesla відбувається на тлі початку поставок Tesla 3 з заводу в Шанхаї і оголошення про отримання прибутку в третьому кварталі 2019 року. За останні три місяці акції компанії виросли майже в два рази.

Нагадаємо, на даний момент, капіталізація Tesla перевищує сумарну вартість Ford і General Motors.

Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla, які на початку 2020 року підскочили до позначки $454 за акцію.