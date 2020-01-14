Переваги і ризики 8%-ї облікової ставки

Андрій Рижиков

Куди рухається ринок побутової техніки в…

Вікторія Куликова

На шляху до блакитного океану

Володимир Чеповий

5 способів покращити бізнес компанії у…

Ярослав Цвіркун

Інтелектуальна власність для МСБ – тягар…

Олександр Зубарєв

Особливості національного e-commerce

Євген Чорнолуцький

Експеримент у квадраті: як нові формати…

Вікторія Берещак

Досвід перших: як Україна має стимулювати…

Сергій Позняк

Урок праці для України

Володимир Полевий

14
Вт., січ.
21 Нові матеріали

Акції Tesla знову оновили рекорд вартості

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

 

Акції Tesla знову відновили свій історичний максимум за підсумками торгів у понеділок, 13 січня.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на CNBC.

Менш ніж за місяць вартість акцій компанії виросла на 20%, кілька разів оновивши рекорд вартості. Зростання вартості акцій Tesla відбувається на тлі початку поставок Tesla 3 з заводу в Шанхаї і оголошення про отримання прибутку в третьому кварталі 2019 року. За останні три місяці акції компанії виросли майже в два рази.

Нагадаємо, на даний момент, капіталізація Tesla перевищує сумарну вартість Ford і General Motors.

Tesla у 2019 році поставила дилерам 367,5 тис. електрокарів, що приблизно на 50% перевищує показник попереднього року в 104,8 тис. Це одразу позначилося на біржовій вартості акцій Tesla, які на початку 2020 року підскочили до позначки $454 за акцію.

Ілон Маск Акції Tesla