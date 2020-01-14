В Україну заходить міжнародна платіжна системп Clear Junction

Національний банк узгодив умови та порядок діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу регулятора.

"Національний банк України ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Clear Junction. Відповідне рішення ухвалене 13 січня 2020 року Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку", – зазначили у регуляторі.

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Платіжною організацією міжнародної платіжної системи Clear Junction є компанія Clear Junction Limited, що зареєстрована у Великій Британії та має статус авторизованої установи електронних грошей.

Clear Junction стала тринадцятою зареєстрованою в Україні міжнародною платіжною системою, платіжною організацією якої є нерезидент.

Нагадаємо, китайська платіжна система UnionPay розпочала роботу в Україні.