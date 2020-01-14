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Парцхаладзе про аварію біля Ocean Plaza: Необхідне системне оновлення інженерних мереж міст

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Аварія біля Ocean Plaza – наочний приклад необхідності системного оновлення інженерних мереж міст.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе, повідомляє БІЗНЕС.

“Мережі зношені більш ніж на 80%. "Латкове" оновлення мереж лише переводить цю проблему у хронічну”, – додав він.

Він підкреслив, що практика пайових внесків показала свою нездатність вирішити це завдання. А муніципалітети повинні взяти повну відповідальність, залучити грантові та кредитні кошти та оновити системи максимум за 5 років.

“Споживачам потрібно розуміти, що якість та стабільність послуги можлива лише при умові стимулюючого тарифу, за рахунок якого – частково буде покриватись оновлення мереж”, – додав президент КБУ.

При оновлені мереж необхідно впроваджувати інновації – новітні матеріали, датчики. Інженерія у третьому тисячолітті обов’язково має бути "smart".

 

Нагадаємо, увечері 13 січня в Голосіївському районі Києва, в результаті пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття, в результаті чого гарячою водою залило вулицю і розташований на ній ТРЦ “Ocean Plaza”.

Вранці 14 січня у Києві на вулиці Антоновича під час проведення робіт з ліквідації прориву тепломережі на проїжджій частині стався обвал: провалився асфальт, через що перекрили рух транспорту.

Ocean Plaza Лев Парцхаладзе