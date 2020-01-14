Відомий інвестбанкір пояснив, як зміцнення гривні "б`є" по бізнесу

Таку думку у Facebook висловив інвестиційний банкір, генеральний директор та власник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, інформує БІЗНЕС.

"Якщо говорити про фактори, які привели до зміцнення гривні, то попит нерезидентів на наші ОВДП (облігації внутрішньої держпозики) – основна причина зміцнення курсу гривні, який ми бачимо починаючи з осені 2019 року. При цьому нерезиденти – це, як правило, фінансові спекулянти, а не стратегічні і системні міжнародні інвестори. Тому, і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі ця ситуація може нести ризики для української економіки", – зазначає Мазепа.

Він наголошує, що через зміцнення гривні страждають, в першу чергу, експортери, але також і вітчизняні виробники.

"Ми з партнером побудували завод з виробництва тарного картону і збиралися його запустити в 2019 році. Спочатку ми виходили з того, що курс гривні буде на рівні близько 28 грн/$. При такій умові імпортного картону в Україну ніхто б не завозив, оскільки він був би дорожчий українського. Зараз же курс 24 грн/$. Тобто гривня і, відповідно, внутрішньоукраїнська ціна в доларовому вираженні вже виросла на 15%. Для конкурентів з Польщі та Угорщини наш ринок став більш привабливим, і вони почали завозити сюди свою продукцію. В результаті завод ми так і не запустили, він простоює. А Хмельницька область не отримала 300 робочих місць", – розповів інвестбанкір.

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