На митниці запрацювали всі сканери

На всіх митних пунктах пропуску запрацювали сканери.

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді.

"Автоматичне сканування без участі співробітників –це суттєве скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", – наголосив Олексій Гончарук та додав, що ефективна й безперебійна робота сканерів на митниці означатиме збільшення надходжень до держбюджету.

Сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Відсьогодні на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 10 хвилин.

Нагадаємо, з 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов стверджує, що робота митниці пришвидшилась на 20 хвилин з кожного оформлення.