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На митниці запрацювали всі сканери

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На всіх митних пунктах пропуску запрацювали сканери.

Про це заявив прем’єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

Сканери автоматично надсилають дані до центрального апарату Держмитслужби в електронному вигляді.

"Автоматичне сканування без участі співробітників –це суттєве скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", – наголосив Олексій Гончарук та додав, що ефективна й безперебійна робота сканерів на митниці означатиме збільшення надходжень до держбюджету.

Сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Відсьогодні на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", що на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 10 хвилин.

Нагадаємо, з 8 грудня оновлена Державна митна служба офіційно розпочала роботу.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов стверджує, що робота митниці пришвидшилась на 20 хвилин з кожного оформлення.

митниця Олексій Гончарук сканери