Суд арештував майно суднобудівного заводу "Океан"

Печерський районний суд Києва наклав арешт на весь цілісний майновий комплекс ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що арешт був накладений у рамках кримінального провадження за фактом доведення до банкрутства та незаконного заволодіння майном заводу.

"З метою збереження майна цього стратегічного для держави підприємства і запобігання подальшим спробам його незаконного відчуження за клопотанням прокурора. Печерським районним судом м. Києва 13 січня 2020 року у кримінальному провадженні накладено арешт на весь цілісний майновий комплекс публічного акціонерного товариства "Миколаївський суднобудівний завод "Океан", — заявили в ОГ.

Тим часом прокуратура вживає заходів щодо притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у протиправних діях щодо штучного доведення до банкрутства і незаконних оборудок з майном підприємства.

Нагадаємо:

3 грудня 2018 року завод "Океан" продали з аукціону за 122 млн 195 тис. грн. Його новим власником став керівник миколаївського ТОВ "Торговий дім "Аннона" Ігор Волошин. Він пообіцяв виплатити борги по зарплаті та відновити виробництво.

У квітні 2019 року завод після тривалого простою відновив роботу.

Довідка: Миколаївський суднобудівний завод "Океан" спеціалізується на будівництві та ремонті контейнеровозів, танкерів та інших суден водотонажністю до 350 тисяч тонн. Він був власністю норвежсько-російської компанії Вадан Ярдс Груп АС.

Йому належить земельна ділянка площею близько 101 га та ділянка водної акваторії площею 42 га. Загальна довжина добудовних набережних перевищує 600 метрів.