Усе керівництво податкової служби Одещини відсторонили після корупційного скандалу

Глава податкової служби України Сергій Верланов відсторонив усе керівництво Одеського обласного управління ДПС після корупційного скандалу, в який потрапила його начальниця.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у рядах податкової будуть викорінені … Відсторонюю усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків і ініціюю внутрішнє службове розслідування щодо зазначених фактів", — написав Верланов.

Він додав, що також починає перевірку керівного складу центрального апарату ДПС і територіальних органів на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.

"Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повну співпрацю і буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої ряди від недобросовісних і корумпованих співробітників", — написав Верланов.

Нагадаємо, торік Україна зазнала понад 1,4 млрд грн збитків через корупцію.