Українські авіакомпанії за рік збільшили перевезення пасажирів на 9,5%

Аеропорти України в 2019 році обслужили 24 млн 336,6 тисяч пасажирів, що на 18,5% перевищило результат 2018 року.

Про це свідчать дані Державіаслужби України, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Avianews.com.

За оперативними данними, міжнародними рейсами скористалися 21 млн 995,6 тис. пасажирів (+ 19,8%), внутрішніми рейсами вилетіли і прилетіли 2 млн 341 тис. пасажирів (+ 7,5%).

Наголошується, що фактична кількість пасажирів внутрішніх рейсів у два рази менше через специфіку підрахунку даних.

"Пасажир, який відправляється міжнародним рейсом, наприклад, з аеропорту Бориспіль до Відня враховується в українській статистиці як один вилітаючий пасажир. Пасажир, що вилітає з Борисполя до Львова, враховується як два пасажира — один вилетів в Києві і один прилетів у Львові", — зазначили у відомстві.

Українські авіакомпанії в 2019 році перевезли 13 млн 722,3 тис. пасажирів, що на 9,5% перевищує показник 2018 року. 12 560,4 тис. людей були перевезені на міжнародних рейсах (+ 9,7%), 1 млн 161,9 тис. пасажирів — на внутрішніх рейсах (+ 7,4%).

До топ-7 українських аеропортів за пасажиропотоком у 2019 році входять:

Аеропорт Бориспіль — 15 млн 260,3 тис. пасажирів (+ 21,1%);

Аеропорт Жуляни ("Київ") — 2 млн 617,9 тис. пасажирів (-6,9%);

Аеропорт Львів — 2 млн 217,4 тис. пасажирів (+ 38,8%);

Аеропорт Одеса — 1 млн 694 тис. пасажирів (+ 17,1%);

Аеропорт Харків — 1 млн 340,8 тис. пасажирів (+ 40%);

Аеропорт Запоріжжя — 434 тис. пасажирів (+ 8,4%);

Аеропорт Дніпропетровськ — 338,9 тис. пасажирів (+ 13,3%).

Нагадаємо, у 2018 році пасажиропотік українських аеропортів та авіакомпаній становив 20 млн 545 тисяч осіб, що на 24% більше, ніж у 2017 році.