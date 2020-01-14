Зеленський дав старт боротьбі з земельним рейдерством

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Верховної Ради.

Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню і захопленню підприємств в аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин. Також документ вдосконалює процедуру державної реєстрації земельних ділянок, речових прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

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Закон передбачає норми, які унеможливлюють:

- неправомірне заволодіння землями, у тому числі шляхом подвійної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, які використовуються сільськогосподарськими підприємствами;

- захоплення майна сільськогосподарських підприємств (будівель і споруд, сільськогосподарської техніки, урожаю, інших матеріальних активів);

- зупинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок необґрунтованого накладення арешту на майно та активи підприємств, силової протидії їх виробничій діяльності, поглинання підприємств шляхом протиправного привласнення корпоративних прав (часток).

Нагадаємо, 5 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін у Земельний кодекс України та деякі інші законодавчі акти щодо протидії рейдерству", який, зокрема, передбачає посилення адміністративної відповідальності для реєстраторів у разі вчинення ними незаконних дій при реєстрації та зобов'язує уряд провести інвентаризацію всіх земельних ділянок, інформація про яких відсутня в земельному кадастрі.





