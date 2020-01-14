На одеській митниці вилучили 8 тис. контрабандних кубиків Рубіка

Одеські митники виявили майже 8 тис. кубиків Рубіка, які постачалися під виглядом оригінальної продукції "Rubik`s Brand Limited".

Про це у Facebook повідомив очільник Державної митної служби (ДМС) Максим Нефьодов, передає БІЗНЕС

"Одеські митники виявили майже 8 тисяч контрафактних кубиків Рубіка! Власне, це бренд британської "Rubik`s Brand Limited", яка випускає "офіційні" іграшки, які винайшов угорський скульптор Ерньо Рубік. Уповноважений представника правовласника надіслав до митниці висновок експертного дослідження, яким встановлено, що зазначені головоломки марковані знаком, який є настільки схожим, що його можна сплутати зі знаком, що належить компанії "Rubik`s Brand Limited", – написав Нефьодов.

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Він зазначає, що вартість оригінального товару, який міг би бути витісненим з ринку цією партією, становить понад 3 млн грн.

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