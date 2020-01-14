Китайці придбали чверть акцій ПФТС

Про це повідомляється в системі розкриття інформації на фондовому ринку Нацкоміссії з цінних паперів та фондового ринку, передає БІЗНЕС із посиланням на FinClub.

Одночасно з цим компанії Primeview LTD (8,5%, Беліз), Dakal LTD (9,37%, Беліз), Crookston Limited (9,06%, Беліз) і Boline LTD (9,21%, Маршаллові острова), бенефіціари яких невідомі, вийшли зі складу власників біржі ПФТС.

Компанія Parvana LTD знизила свою частку з 8,9% до 0,11%. У той же час ТОВ "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Альтана Інвестмент Менеджмент" збільшила частку з 2,3% до 5,1%.

Нагадаємо, на початку грудня 2019 року BOCE повідомила про намір придбати 49,9% акцій української біржі ПФТС.

На момент подачі повідомлення компанія BOCE (Hong Kong) Co. Ltd. та її афілійовані особи не володіли акціями ПФТС

Довідка:

Фондова біржа ПФТС — один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Індекс ПФТС з 1997 року є офіційним індексом України в S&P Emerging Markets. ПФТС є кореспондується членом Всесвітньої федерації фондової біржі і членом Міжнародної асоціації бірж.

BOCE — найбільша спотова товарна біржа в Китаї з річним оборотом в $1 трлн. Компанія заснована в 2009 році за участю приватних китайських інвесторів, кількох державних компаній, а також муніципалітету штату Тянцзині (КНР).

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