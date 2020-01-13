Бізнес пропонує переформатувати акцизний податок

Бізнес-середовище переформатувати сплату акцизного податку та закласти його в ціну оптовими торговцями, які є великими гравцями ринку.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Європейську Бізнес Асоціацію.

Зазначається, що в 2015 році з метою поповнення місцевих бюджетів до переліку податків було додано акцизний податок з роздрібного продажу, який становить 5% та сплачується при реалізації алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального. Запровадження цього податку викликало багато дискусій та прогнозів щодо невиконання плану по його збору.

З 2016 року ставка 5% акцизного податку з роздрібної реалізації пального була додана до основної ставки, яку сплачують імпортери або виробники. Однак, враховуючи те, що розподіл податків не відбувався автоматично, затримки у надходженні до місцевих бюджетів становили до 3-х місяців.

За інформацію Державної податкової служби, у 2019 році виконання плану по збору акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів виконано лише на 42%. "Це означає, що велика кількість недобросовісних підприємців, на даний момент, просто ухиляється від сплати відповідних податків", — зазначили в ЄБА.

Бізнес-спільнота наводить кілька пояснень подібній ситуації:

По-перше, реалізація без використання РРО дозволяє реалізовувати пачку тютюнових виробів без сплати 5% акцизу, який можна покласти як різницю безпосередньо в кишеню реалізаторів.

По-друге, на сьогодні в країні існує близько 55 тис. роздрібних точок, однак, лише 300 податківців, уповноважених здійснювати контроль, що фізично унеможливлює контроль усіх торгових точок.

По-третє, вартість ліцензії на роздрібну торгівлю дозволяє заробити набагато більше ніж витрати на неї (вартість ліцензії для торгівлі тютюновими виробами складає від 250 грн до 2 тис грн на рік), а в деяких випадках і взагалі підприємці її не оформлюють.

На думку ЄБА, альтернативою вирішення даної ситуації може бути переформатування сплати даного податку та закладення його в ціну оптовими торговцями, які є великими гравцями ринку. Крім того, здійснювати контроль також буде значно легше, адже, за інформацією ДПС, на сьогодні видано більше 100 оптових ліцензій.

"Сплата податку відбуватиметься виходячи з максимальної роздрібної ціни та на основі даних РРО. При реалізації продукції роздрібним торговцям у вартість податок вже буде включено. Тоді як раніше лише роздрібний торговець закладав це у вартість для кінцевого споживача, хоча, фактично, сам податок міг і не сплачуватись. Що важливо – для кінцевого споживача на вартість продукції дана процедура жодним чином не вплине, однак, слугуватиме одним з інструментів поступової детінізації сфери", — заявила керівниця FMCG напрямку ЄБА Крістіна Лініченко

На даний момент дана норма закладена в проєкти законів №2501, №2502 та №2503, а також №1210. Тож бізнес-спільнота закликає Верховну Раду звернути на це увагу при ухваленні фінального рішення.

Нагадаємо, у червні 2019 року ЄБА звернулася до Верховної Ради з проханням відтермінувати впровадження нової системи адміністрування акцизного податку до 1 січня 2021 року відповідно до нового Порядку електронного адміністрування реалізації пального (Закон №2628).