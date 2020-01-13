Купівля-продаж землі здійснюватиметься лише у безготівковій формі – Милованов

Після ухвалення законопроєкту №2278-10 про обіг земель сільгосппризначення купівля-продаж землі здійснюватиметься лише у безготівковій формі.
Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи, передає БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".
"Не буде готівкових розрахунків. Ми боротимемося з тіньовими ринками. Тому розрахуватися за придбану землю можна буде лише в безготівковій формі. Потрібно буде показати, звідки ці гроші взялися. Можна буде взяти кредит", – наголосив міністр.
Він наголосив, що обов’язковий показ походження грошей на купівлю землі стане свого роду запобіжником того, щоб "чорні" чи нелегальні гроші не зайшли на ринок і не спотворили його.
"Державна підтримка буде зосереджена на здешевлення відсотків для купівлі землі. Ми очікуємо, що буде відсоток, під який можна буде брати кредит, у 3-5% річних у гривнях. Це дуже прийнятні пільгові умови на рівні інфляції, або менше інфляції.
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Ми формально компенсуватимемо банкам відсоткову ставку Національного банку, це те, що називається обліковою ставкою. Ми будемо підтримувати тих, хто є маленьким фермером", – додав Милованов.
Він зазначив, що також буде створено фонд гарантування кредитів для того, щоб люди, які працюють на землі, але не мають кредитної історії, змогли подати заявки у банки, а держава зі свого боку буде гарантувати ризики, аби банки могли видати кредити.
"Суспільство вимагає недоступу іноземців, і це гарантовано сьогодні. Суспільство вимагає обмеження, тому 10 тисяч гектарів – це той компроміс, який виглядає найбільш прийнятним", –додав міністр.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.