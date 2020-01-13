Google відкрив перший R&D-центр в Україні R&D-центр – ЗМІ

У компанії Google з’явився перший офіційний R&D-центр в Україні.

Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на власні джерела, інформує БІЗНЕС

У листопаді 2019 року Google купив компанію CloudSimple з офісом в Києві. У січні 2020 року співробітники київського офісу CloudSimple стали співробітниками київського офісу Google. Це третій з восьми офісів компанії в CEE регіоні, який має R&D центр. Інші два – Google Угорщина та Google Польща.

До цього моменту компанія займалася лише роботою з місцевими рекламодавцями.

Компанію заснував Гуру Панган у 2016 році. Наразі вона має три офіси: у Санта-Клара (Каліфорнія), Бангалорі та Києві. Офіс у столиці України знаходиться у БЦ “Астарта”, де працює близько 30 осіб.

CloudSimple створив рішення, що дозволяють зручно переносити віртуальні машини створені продуктами VMWare з власних фізичних серверів у публічні хмари, залишившись у звичному середовищі VMWare.

Нагадаємо, Google знову визнано найкращим роботодавцем у світі.