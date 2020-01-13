Українські цукровики знайшли бюджетну альтернативу міндобривам

Цукрові заводи України пропонують незвичайну альтернативу дорогим добривам, ціни на які зростають з року в рік.

Про це свідчать дані дослідження зробленого на замовлення Гнідавського цукрового заводу, інформує БІЗНЕС із посиланням на seeds.org.ua.

Після внесення мелясної барди та відбору зразків ґрунту лабораторні аналізи показали, що це сприяло накопиченню у ґрунті азоту, фосфору, калію, важливих мікроелементів. А також позитивно вплинуло на розкислення ґрунтів.

За результатами дослідження, у травні цього року на 1 га площі було внесено близько 150 т барди, а вже у вересні, згідно результатів досліджень ґрунту, було отримано збагачення азотом, фосфором, калієм. При кислотності до внесення барди 6,35 ґрунту і барди 5,13 було отримано по аналізу pH 7,51.

Як пояснив мікробіолог, органічна кислотність мелясної барди, яка розкладається за 10-12 днів після внесення, вступає в реакцію з кальцієм (СаО), який міститься в барді із розрахунку 5-7 кг на тонну, що в сукупності і дає позитивний результат.

"Ми продовжуємо реалізовувати мелясну барду для провідних сільгосппідприємств Волині. Сьогодні досить велика зацікавленість цим органічним добривом, тим більше, що ціни для оптовиків досить низькі. Барда вже довела свою ефективність, а сільгосппідприємства дивляться в далеку перспективу і купують необхідне обладнання для внесення мелясної барди", – розповів заступник директора з питань сировини Олександр Нікішин.

Зазначається, що відходи цукрових заводів знайшли своє застосування та активно переробляються на провідних європейських підприємствах, аналогом яких в Україні є біоетанольний завод, що побудований та успішно працює в Луцьку.

Сьогодні на Гнідавському цукровому заводі припинили експорт меляси за кордон та успішно реалізовують на новоствореному підприємстві, у підсумку отримуючи біоетанол та мелясну барду, що до недавнього часу була приводом для дискусій.

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