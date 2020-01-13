У Нацбанку очікують швидкого зниження облікової ставки

Темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.
Про це заявила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова у інтерв'ю FinClub, інформує БІЗНЕС.
"У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, будемо дивитися макропрогнози, в тому числі прогноз по ставці. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше", — сказала Рожкова.
Вона додала, що в умовах швидкого послаблення інфляційного тиску можна прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. "Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами", — зазначила заступниця глави НБУ.
Нагадаємо:
- 12 грудня 2019 року Нацбанк ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13,5%. Загалом з початку 2018 року НБУ п’ять разів підвищував облікову ставку. З грудня 2018 року ключовий показник монетарного регулювання Нацбанк залишав на рівні 18%.
- 18 грудня Нацбанк заявив, що знижуватиме облікову ставку за умови низького інфляційного тиску.
- Бізнесмен Гарік Корогодський та інвестиційний банкір, власник Concorde Capital Ігор Мазепа вирішили укласти парі щодо облікової ставки НБУ.
- Глава Нацбанку Яків Смолій допустив подальше зниження облікової ставки у 2020 році до 8%.