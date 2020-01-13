У Нацбанку очікують швидкого зниження облікової ставки

Темпи зниження облікової ставки у 2020 році будуть більш швидкими, ніж очікувалося раніше.

Про це заявила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова у інтерв'ю FinClub, інформує БІЗНЕС.

"У нас в січні заплановано наступний монетарний комітет, будемо дивитися макропрогнози, в тому числі прогноз по ставці. Але ми вже розуміємо, що, найвірогідніше, темп її зниження буде більш швидким, ніж ми припускали раніше", — сказала Рожкова.

Вона додала, що в умовах швидкого послаблення інфляційного тиску можна прогнозувати більш активне пом'якшення монетарної політики. "Нехай економічні агенти вже чекають цього, нехай банки вже реагують депозитами, знижують ставки за кредитами", — зазначила заступниця глави НБУ.

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