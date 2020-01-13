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Бізнес різко погіршив ділові очікування наприкінці 2019 року – НБУ

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Індекс очікувань ділової активності (ІОДУ), який розраховує Національний банк, у грудні 2019 року знизився на 0,5 п. п. до позначки 48,6 п. 

Відповідні дані оприлюднені на сайті НБУ, інформує БІЗНЕС.

Ділові очікування погіршувалися три місяці поспіль – з жовтня 2019 року. За цей період значення індексу опустилося нижче нейтрального рівня 50 пунктів.

 "Підприємства всіх секторів, залучених до щомісячних опитування, песимістично оцінили економічні результати грудня. Це можна пояснити подальшим погіршенням зовнішньої кон'юнктури, а також сезонним зниженням ділової активності", – зазначили в НБУ.

Національний банк України провів опитування 5 - 24 грудня 2019 року серед менеджерів 217 підприємств.

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Нагадаємо, за даними Держстату, представники українськрї промисловості та агросектору покращили свої ділові очікування на третій квартал поточного року.

НБУ бізнес очікування бізнесу