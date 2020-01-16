До БІЗНЕС 100 приєднався співзасновник компанії KIDDISVIT Павло Овчиннiков

Як повідомляє БІЗНЕС, він став 77-м співінвестором платформи БІЗНЕС 100.

Для Павла Овчиннікова, як і для інших учасників платформи, тема відповідального, "білого" бізнесу в Україні є надзвичайно важливою. "Ми продаємо лише ті іграшки, які дали б грати власним дітям. Саме тому, наповнюючи дитинство радістю та розвитком, прагнемо закласти потенціал для великого майбутнього! Це основний принцип за яким працює компанія", — розповідає бізнесмен.

"Я прихильник соціально-відповідального бізнесу та просування безпечної та якісної дитячої продукції. В цьому полягає головна ідея Української Асоціації Індустрії Іграшок, яку я очолюю", – переконаний Павло Овчинніков.

Відзначимо, що вже більш ніж 22 роки компанія KIDDISVIT стабільно працює на українському ринку іграшок та товарів для дітей, і сьогодні є лідером серед постачальників.

KIDDISVIT працює на ексклюзивних умовах безпосередньо з компаніями виробниками іграшок і бере активну участь у розробці продукту, адаптуючи його до специфіки українського ринку. Іграшки компанії говорять та співають українською мовою. Асортимент KIDDISVIT включає понад 80 провідних брендів, які охоплюють всі сегменти іграшок і товарів для дітей, представляє на українському ринку останні досягнення і розробки індустрії іграшок.

Павло Овчинніков — також співзасновник мережi дитячих магазинiв MYplay.

MYplay – це унікальний простір для прояву дитячих талантів, в якому можна ГРАТИ, ЗРОСТАТИ та ПЕРЕМАГАТИ!

Варто додати, що Павло Овчинніков займається і громадською діяльністю. Зокрема, він є автором соціального проєкту Центру інклюзивної освіти та реабілітації імені Святого Іоанна Кронштадтського, який вже відкрив свої двері для перших відвідувачів.

Мета роботи Центру – дати можливість сім’ям, які виховують дітей з неврологічними захворюваннями та порушеннями опорно-рухового апарату займатися їхнім розвитком та соціалізацією за підтримки фахівців.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року до спільноти БІЗНЕС 100 долучився генеральний директор виробничо-комерційної компанії "Велта" Андрій Бродський, а також президент холдингової компанії "Хлібні інвестиції" Юрій Триндюк, а в грудні — власник групи компаній BastionGroup Руслан Брицький.

Довідка:

БІЗНЕС 100 – спільнота відповідальних власників бізнесу, національних інвесторів з різних секторів економіки, які об`єдналися, щоб стати єдиним голосом українського бізнесу. На сьогоднішній день учасниками спільноти є вже 77 бізнесменів.

На базі цієї платформи вперше в Україні створюється Доктрина економічної безпеки — найважливіша складова національної безпеки нашої країни. Також БІЗНЕС 100 є ініціатором розробки загальнонаціонального проєкту — Репутаційної стратегії України.

Більше інтерв`ю зі співінвесторами БІЗНЕС100 дивіться на YouTube-каналі журналу "Бізнес".