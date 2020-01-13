За рік кількість реєстрацій ФОП в Україні скоротилася на 15%

У 2019 році в Україні зареєстрували 312 211 нових фізичних осіб-підприємців, що на 15% менше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Опендатабот.

"У першій половині 2019 року ФОПи активно реєструвалися. Однак в квітні, після президентських виборів, кількість реєстрацій ФОП почала знижуватися", —

Зазначається, що така динаміка викликана насамперед низкою рішень влади, а саме:

- законом про РРО;

- законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг;

- законом про збір та облік ЄСВ;

- законом про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб.

Читайте також: Чи така страшна реєстрація бізнесу в Україні, як її малюють?

"Реєстрація нових підприємців — це один з показників розвитку економіки. Якщо в Україні не реєструються нові компанії та підприємці, це означає, що українці бояться створювати бізнес та йдуть у тінь", — заявив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

За даними онлайн-сервісу, середньому щомісяця реєструвалося 5,5 тис. компаній та 26 тис. ФОП. Усього на початок 2020 року в Україні діє 1,8 млн підприємців.

Нагадаємо: