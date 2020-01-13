Нацбанк прогнозує зміцнення гривні у 2020 році

У Національному банку вважають, що у 2020 році курс гривні може коливатися в обидва боки, в тому числі у сторону зміцнення.

Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова у інтерв’ю для FinClub, інформує БІЗНЕС.

За її словами, нинішнє зміцнення гривні є результатом реформ попередніх років.

"Під час кризи ми спостерігали шокову девальвацію гривні, викликану не економічними чинниками, а очікуваннями і страхом. Нинішнє зміцнення гривні – це результат реформ останніх років. Воно могло б початися й раніше, але якоюсь мірою стримувалося невизначеністю, пов'язаною з подвійними виборами в країні. Подібний шлях проходили також інші країни, які реалізовували режим інфляційного таргетування. Наприклад, Чехія чи Польща на початку 2000-х", – заявила Рожкова.

Вона також пояснила, що зміцнення курсу гривні є результатом викупу до резервів рекордного обсягу валюти та залучення зовнішнього інвестування в державні і приватні компанії.

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"Курс, який ми бачимо, – це відображення ринкових тенденцій. Ми викупили до резервів рекордний обсяг валюти за 14 років: чиста купівля – 7,9 млрд дол у 2019-му. При цьому нерезиденти завели близько 4,3 млрд дол в ОВДП.

Тобто були й інші чинники зміцнення гривні: це й зростання продуктивності в агросекторі, і зовнішнє фінансування, яке залучали і державні, і приватні компанії – "Нафтогаз", "Кернел" та інші. І в 2020 році курс може помірно коливатися в обидва боки, в тому числі й зміцнюватися", - резюмує Рожкова.

Нагадаємо, голова Національного банку України Яків Смолій вважає завершення судової реформи одиним із головних факторів залучення інвестицій в країну.