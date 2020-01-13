В Україні зросли трудові штрафи

У зв'язку зі зміною розміру мінімальної зарплати в Україні зросли штрафи для роботодавців за порушення законодавства про працю.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на сайт Управління Держпраці у Чернівецькій області.

Зазначається, що з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата становить 4 723 грн.

Так, встановлено розміри штрафів за наступні дії:

- за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків накладатиметься штрафна санкція у розмірі 141 690 грн;

- за порушення термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш, ніж на один місяць, виплата їх не в повному обсязі — 14 169 грн;

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- за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 47 230 грн;

- за недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, котрі залучаються до виконання обов’язків, — 47 230 грн;

- за недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — 14 169 грн;

- за вчинення перешкод при проведенні перевірки з питань виявлення порушень у частині законодавства про працю — 472 300 грн;

- за порушення інших вимог трудового законодавства — 4 723 гривні.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року Державна служба України з питань праці перевірятиме бізнес за новими правилами без попередження.