Торік Україна зазнала понад 1,4 млрд грн збитків через корупцію

У 2019 році оперативники Служби безпеки України блокували 497 проявів корупції серед українських чиновників різних рівнів.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресцентр СБУ.

"Загальна сума неправомірної вигоди, яку вимагали корупціонери становить понад 65 мільйонів гривень, а виявлені збитки держави та територіальних громад – більш ніж 1 мільярд 400 мільйонів гривень", – повідомили в СБУ.

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Також зазначається, що за результатами протидії корупції 189 чиновників засудили та 164 людини звільнили з посад.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року набрав чинності закон про викривачів корупції. Закон гарантує право викривачів корупції на винагороду. При цьому уточнюється, що винагорода гарантується, якщо хабар або нанесений державі збиток у 5000 і більше разів перевищуює прожитковий мінімум для працездатних осіб.