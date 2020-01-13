За рік житло в новобудовах Києва здорожчало на 3%

За підсумками минулого року середня вартість житла в київських новобудовах зросла на 3,04% і становить 23 700 грн / м2.

Про це повідомила експертка ринку нерухомості Вікторія Берещак, спираючись на дані сайту ЛУН, інформує БІЗНЕС.

Так, за її даними, після відносної цінової стабільності впродовж вересня-листопада, станом на початок січня 2020 року ціни знизилися на 1,25%.

Що стосується цін на квартири з огляду на існуючі класи житла, то за минулий рік вартість об’єктів економ-класу зросла на 2,81% (до 18 300 грн / м2). Водночас вартість квартир у будинках комфорт-класу знизилася на 0,49% (до 20 600 грн / м2), на квартири бізнес-класу — на 3,05% (до 35 000 грн / м2), на елітне житло — на 3,95% (до 60 500 грн / м2).

Серед факторів, які найбільше вплинули на зміну вартості квадратного метра в новобудовах протягом 2019 року, експертка вказала наступні:

1) рекордне зміцнення гривні по відношенню до долара за останні декілька років — з 27,5/$ у січні до 23,5/$ у грудні;

2) здорожчання процесу будівництва: будматеріали збільшилися в ціні в середньому на 10%, а вартість будівельно-монтажних робіт зросла в ціні на 12-15%;

3) поява на первинному ринку принципово нових форматів житла.

Окрім цього, на цінові показники вплинула ситуація довкола об’єктів "Укрбуду". "Ситуація довкола компанії "Укрбуд" засвідчила, що схема, за якою працювали найбільші гравці ринку, морально померла: більше не вдасться продавати типові проєкти з котловану, гратись у перехресне фінансування всіх майданчиків, перекидаючи гроші з проєкту в проєкт. Наразі економічно доцільною і правильною є модель девелопменту, за якою мінімум 60% коштів у кошторисі проеєкту вже є у девелопера, інші 40% він може розраховувати отримати з продажу квартир як на ранніх, так і більш пізніх етапах", — зазначила Вікторія Берещак.

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Експеримент у квадраті: як нові формати житла змінюють український ринок нерухомості

Що стосується існуючої пропозиції на ринку первинного житла, то, на її думку, класифікація житла наразі не враховує появи житлових комплексів нових форматів, що за своїми якісними характеристиками виходять далеко за межі наявних критеріїв для кожного з класів житла, утворюючи нові комфорт+ чи бізнес+.

Так, за її твердженням, новими форматами, що з’явилися в останні кілька років, варто вважати багатофункціональні ЖК, "місто в місті", еко-проєкти, сервісні ЖК. "Із 239 комплексів, які заявлені до здачі в 2020-2022+ роках, приблизно 30% можна віднести до нових форматів. Деякі із заявлених комплексів поки що не розголошують деталі своїх концепцій, проте за окремими характеристиками їх можна віднести до того чи іншого формату в категоріях комфорт+ і бізнес+", — сказала експертка.

Вона також зауважила, що в категорії комфорт+ представлені найчастіше наступні формати:

1) формат "місто в місті" — передбачає створення на великій за площею території повноцінної соціально-побутової, рекреаційної інфраструктури (Міні-містоSvitloPark, ЖК Сирецькісади тощо);

2) новий формат, що виник у 2019 році, — live-work-play — житлові проєкти, в яких поруч із житлом створюються торгові, офісні площі, дитячі об’єкти інфраструктури, спортклуб, супермаркет класу комфорт+, підземні та наземні паркінги і консьерж-сервіс (POLARIS Home&Plaza), 3) багатофункціональні житлові комплекси — проєкти, в яких поруч з житлом девелопер розвиває торгові та офісні об’єкти, вписуючи їх в загальне тло комплексу (ЖК Great, ЖК Зарічний тощо),

3) Еко-проєкти — комплекси, де завдяки вдало підібраній концепції створено максимально вдалу рекреаційну складову чи особливу увагу приділяють дружньому ставленню до збереження ресурсів планети (ЖК O2 Residence, ЖК Respublika тощо).

У категорії бізнес + активно розвиваються усі зазначені вище формати, але найбільше — багатофункціональні житлові комплекси, що дають змогу втілити не лише мікс форматів нерухомості, але й концепцій з торговельною, офісною, житловою складовими (наприклад, Rusaniv Residence, ЖК Edelweiss House).

"Поява нових форматів, які можна виокремити у класи комфорт+ і бізнес+, сигналізує про готовність девелоперів реагувати на запити платоспроможного покупця на якісні та цікаві проєкти геть нового рівня", — зазначила Берещак.

На її думку, 2020 рік обіцяє бути багатим на суттєві зміни: йдеться не лише про появу більшої кількості комплексів у нових форматах, але й галузеві зміни, зокрема реформування ДАБІ та інші законодавчі ініціативи, які готують у Верховній Раді та Кабміні. "Окрім того, потенційний інвестор уважно слідкуватиме за остаточним вирішенням ситуації з об’єктами "Укрбуду": від цього залежатимуть рівень довіри до первинного ринку та темпи розвитку житлового будівництва", — підсумувала експертка.

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