В Україні хочуть підвищити податок на землю

В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.
Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю НВ, інформує БІЗНЕС.
"Я вважаю, що податок на землю особливо в тих регіонах, де органи місцевої влади граючись в популізм встановлюють його на мінімальному рівні, є дуже низьким. Нам необхідно переглянути цей податок, аби поповнити місцеві бюджети, бо податок на землю є одним з основних джерел надходжень до місцевих бюджетів", — зазначив Гетманцев.
Читайте також:
Відкритий ринок землі повинен підвищити рівень ефективності її використання
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
За його словами необхідно підвищити мінімальні ставки на цей податок. "Я не готовий говорити про конкретні цифри, але його треба конкретно підвищити", — сказав Гетманцев.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
-
13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
-
Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
-
У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.