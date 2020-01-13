В Україні хочуть підвищити податок на землю

В Україні планують підвищити податок на землю для поповнення місцевих бюджетів.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв'ю НВ, інформує БІЗНЕС.

"Я вважаю, що податок на землю особливо в тих регіонах, де органи місцевої влади граючись в популізм встановлюють його на мінімальному рівні, є дуже низьким. Нам необхідно переглянути цей податок, аби поповнити місцеві бюджети, бо податок на землю є одним з основних джерел надходжень до місцевих бюджетів", — зазначив Гетманцев.

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За його словами необхідно підвищити мінімальні ставки на цей податок. "Я не готовий говорити про конкретні цифри, але його треба конкретно підвищити", — сказав Гетманцев.

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