В Україні створять віртуальне сховище об’єктів приватизації

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Фонду.

"Передбачається, що по більшості об’єктів приватизації буде створено віртуальне сховище документів, що є важливим фактором прийняття рішення інвесторами щодо купівлі того чи іншого об’єкту", – зазначили у Фонді держмайна.

Зазначається, що зазвичай цей перелік включає установчі, дозвільні, організаційні, операційні, претензійно-позовні та правовстановлюючі документи, документи з праці, фінансову звітність та договори.

"Головна мета такого розкриття – спростити доступ до інформації та прибрати корупцію при її отриманні, збільшити прозорість процесу приватизації, підвищити конкуренцію та, відповідно, ціну об’єктів на аукціонах", – заявили у ФДМ.

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Наразі доступ до всіх наявних документів, що не містять комерційної таємниці, буде надаватися всім охочим після реєстрації на порталі vdr.spfu.gov.ua.

Фонд очікує, що протягом першого кварталу 2020 року буде впроваджена повноцінна система кімнат даних, що передбачатиме угоду про нерозголошення та розкриття всієї інформації по об’єкту. Також планується створення й фізичної кімнати даних, завітавши до якої можна буде ознайомитися з оригіналами документів згідно відповідного доступу.

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