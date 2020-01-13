За вихідні: Україна в топ-3 агроекспортерів, боротьба з тіньовими АЗС та раптові перевірки бізнесу

Україна в топ-3 експортерів агропродукції в ЄС

Минулого року найбільшими експортерами сільгосппродукції до країн Євросоюзу були США, Бразилія та Україна.

Про це свідчать дані щомісячного моніторингового звіту Єврокомісії про стан торгівлі агропродукцією, інформує БІЗНЕС.

Згідно зі звітом, з листопада 2018 року по жовтень 2019 року експорт сільгосппродукції зі США становив 12,3 млрд євро, з Бразилії — 11,7 млрд євро, з України — 7,3 млрд євро.

Відзначається, що за рік найбільш стрімким було зростання експорту з України — 41%, або 2,1 млрд євро в грошовому вираженні.

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За даними Міністерства аграрної політики України, за січень-вересень 2019 року агроекспорт становив $15,78 млрд, що на 21,5% або $2,8 млрд більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За підсумками III кварталу Україна експортувала рекордні 39,80 млн т зернових, що на 44% більше торішнього показника за аналогічний період.

Нагадаємо, з початку 2019 року прямі іноземні інвестиції в аграрну економіку збільшилися на 16,4% — з $461 млн до $537 млн.

Держпраці перевірятиме бізнес без попередження

З 1 січня 2020 року Державна служба України з питань праці виходить з першими інспекційними перевірками бізнесу за новими правилами.

Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів, інформує БІЗНЕС.

Новий порядок проведення інспекції бізнесу не передбачає попереднього попередження про планові перевірки. Таким чином, інспектор може приходити з перевіркою без попередження в будь-який день та час.

Документом передбачено такі причини для перевірки без попередження: звернення працівника, права якого були порушені; рішення суду; невиконання попереднього припису; по інформації Податкової служби, Пенсійного фонду, Державної служби статистики та інших органів.

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Нагадаємо:

Перевірки бізнесу були припинені після того, як у травні цього року Шостий апеляційний адміністративний суд визнав постанову Кабміну про порядок проведення державного контролю за додержанням законодавства про працю незаконною.

У серпні 2019 року стало відомо, що Держслужба з питань праці планує відновити перевірки бізнесу.

Goldman Sachs прогнозує підвищення інфляції в Україні до 5%

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує підвищення рівня інфляції в Україні з 4,1% в 2019 році до 5% в 2020-му.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Базовий темп інфляції залишатиметься помірним. Ми очікуємо, що інфляція в річному обчисленні залишиться в межах цільового діапазону на 5% ± 1 п.п. до кінця року", – йдеться в матеріалах Goldman Sachs.

Прогноз заснований на припущенні про стабільне зниження курсу гривні. При цьому аналітики Goldman Sachs прогнозують подальше зниження облікової ставки Нацбанку на засіданні комітету з монетарної політики 30 січня з нинішніх 13,5% річних до 12,5% або нижче.

Базовий сценарій передбачає зниження облікової ставки на 4 п.п. – до 9,5% річних на кінець 2020 року.

Нагадаємо, торік інфляція в Україні сповільнилася до 4,1%.

В Україні не буде тіньового ринку нафтопродуктів – Гончарук

Прем’єрміністр Олексій Гончарук запевняє, що всі тіньові схеми на ринку нафтопродуктів будуть викриті й ліквідовані, а їхні учасники – притягнуті до відповідальності.

Про це він заявив за підсумками зустрічі з нафтотрейдерами, інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу уряду.

Він зазначив, що нафтотрейдери під час минулої зустрічі відзначили проблему нелегальних АЗС, доля яких на ринку становила майже 25%.

Як наголошується, після цього було розпочато широку кампанію з ліквідації тіньових схем торгівлі пальним.

"Всього здійснили 2,2 тис. перевірок силами ДФС, Нацполіції та СБУ. Перевірили інформацію щодо 1,399 тисяч нелегальних АЗС: 377 – зупинили діяльність; 316 – демонтовані раніше або відсутні за адресами; 243 – демонтовані за звітний період; 463 – оформили ліцензію", – розповіли в уряді.

Крім того, було вилучено з обігу 4 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 93,4 млн грн, а також обладнання на суму 94,2 млн грн. Відкрито 292 адміністративних проваджень та 152 – кримінальних.

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"Спільно з нафтотрейдерами ми продовжимо боротьбу з нелегальними АЗС. Про це ми домовилися на черговій зустрічі в п’ятницю. Нафтотрейдери підтвердили припинення діяльності нелегальних АЗС", – повідомив Гончарук.

"Українці купуватимуть пальне європейської якості виключно в ліцензованих нафтотрейдерів. Це один із пріоритетів нашого уряду", – додав він.

Нагадаємо:

Вартість електроенергії для бізнесу може зрости на 20-25%

У січні зростання тарифів на електроенергію для непобутових споживачів може становити 20%-25% у порівнянні із груднем.

Про це повідомив співрозмовник на енергетичному ринку, передає БІЗНЕС із посиланням на ЕП.

На неділю 12 січня середньозважена ціна акцептованої на ринку "на добу наперед" електричної енергії в ОЕС України становила 1240.02 грн за МВт-год (без ПДВ), на Бурштинському енергоострові – 1733, 97 грн МВт-год. На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії в ОЕС України на 10 січня становила 1685,37 грн за МВт-год. У торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС" – 1195,85 грн за МВт-год.

Серед причин можливого зростання у січні представники уряду називають декілька факторів.

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Світлу бути?

По-перше, на вартість струму вплине збільшення з 1 січня тарифу "Укренерго" на передачу електроенергії магістральними мережами до 155,4 грн за МВт-год (попередній тариф - 116,54 грн за МВт-год).

По-друге, з 1 січня в середньому на 30 копійок зріс тариф на розподіл електроенергії для обленерго (оператора системи розподілу). За словами співрозмовника, в обох випадках підвищення тарифів пов’язано із необхідністю виплат за "зеленими" тарифами.

Крім тарифів на ціну вплинуло зростання цін на ринку на добу наперед – з початку року таке зростання становило 11,15% або 16 копійок.

Нагадаємо:

З 1 липня 2019 року в Україні запрацювала нова модель енергоринку. Вона передбачає введення таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий і балансуючий ринки.

В. о. глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії, ціна на електрику для промспоживачів зросла на 30%.

Меркель закликала добудувати "Північний потік-2"

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" має бути доведено до кінця.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про проєкт "Північний потік-2". Цей проєкт за допомогою нового європейського законодавства легітимізовано. Нам потрібно довести його до кінця. Німеччина та інші європейські країни виграють від "Північного потоку". "Північний потік-1", звичайно, працює. "Північний потік-2" ще не готовий". Усі зацікавлені у диверсифікації своїх газових поставок, і вони будуть продовжувати працювати в цьому напрямку, це дуже важливий проєкт", – сказала канцлерка.

За її словами, "Північний потік-2" можна побудувати попри санкції США і Берлін буде продовжувати підтримку цього проєкту.

"Я хочу ще раз наголосити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції – неправильний шлях і тому ми у подальшому підтримуватимемо цей проєкт, як ми це робили і в минулому", – заявила вона.

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У свою чергу, Путін висловив надію, що "Північний потік-2" буде завершено до кінця поточного року або у першому кварталі 2021 року. Також президент РФ заявив, що Росія зможе самостійно добудувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", проте терміни його завершення будуть зрушені.

Нагадаємо, 18 грудня 2019 року Сенат США затвердив санкції проти "Північного потоку-2".