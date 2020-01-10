"АрселорМіттал Кривий Ріг" закликає переглянути рішення про мита на імпорт сталі з Білорусі

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає за необхідне переглянути рішення про мита на імпорт сталі з Білорусі, враховуючи очевидні докази демпінгу.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що 2 липня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ініціювала антидемпінгове розслідування відносно імпорту сортового прокату з Молдови та Білорусі до України. Відповідно до торгівельної політики України результати показали очевидні докази присутності демпінгу, порушення правил і норм торгівлі, що завдало збитків українським виробникам сортового прокату, включаючи "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Тому до молдавського виробника сталі, а саме до ВАТ "Молдавський металургійний завод", було застосовано антидемпінгове мито у розмірі 13,8% на 5 років. Проте не зважаючи на те, що розслідування виявило очевидні та переконливі докази застосування демпінгових прийомів білоруськими виробниками сталі (ВАТ "Білоруський металургійний завод"), відповідне мито введено не було.

Розслідування чітко показало наявність доведених фактів демпінгу, що призвів до нанесення збитків, і обґрунтувало технічні вимоги до введення мита. Встановлені наступні факти демпінгу:

Порахована демпінгова маржа викликана несправедливими та неринковими практиками, які існують в Білорусі, наприклад, особливими умовами закупівлі металобрухту для місцевих виробників, знижками на електрику та імпортним митом (9,32-10,11%) для українських виробників сортового прокату;

Різке збільшення демпінгового імпорту з Білорусі до України разом із зростанням експортних можливостей завдяки серйозній модернізації потужностей білоруського виробника у 2017-2018 рр., що дозволяє продовжити подальше збільшення постачань продукції;

Серйозні збитки відносно українських національних виробників. Зокрема, значне зниження обсягів виробництва, продажів на внутрішньому ринку, рівня продуктивності, трудової зайнятості тощо.

Імпорт білоруської сталі до України виріс на 46 тис. тонн з 2015 по 2017 рр. (період розслідування) – з 1 тис. тонн до 47 тис. тонн на рік, після чого з 2017 по 2018 рр. він збільшився ще на 80 тис. тонн (з 47 тис. тонн до 127 тис. тонн).

Доведено, що значне зростання сталося внаслідок порушення встановлених правил торгівлі.

У зв'язку з цим "АрселорМіттал Кривий Ріг" вважає за потрібне негайно розпочати перегляд рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, оскільки рішення ввести мито з нульовою ставкою на імпорт продукції БМЗ ущемляє інтереси вітчизняних виробників сталі та свідчить про порушення правил міжнародної торгівлі.

"Українська торгівельна політика направлена на забезпечення роботи усіх учасників ринку відповідно до встановленого комплексу правил і норм, на чесній та конкурентній основі. Рішення не вводити мита на білоруський імпорт викликає подив, враховуючи неспростовні докази того, що правила торгівлі були порушені й українським виробникам сталі були завдані збитки. Це необхідно виправити якнайшвидше. Враховуючи непросту ситуацію на зовнішньому ринку, яка характеризується низьким попитом і нестійко низькими рівнями цін на сталь і спредов, а також значну зміну світового товаропотоку сталі у результаті протекціоністських заходів, критично важливо, щоб уряд України забезпечив чесне функціонування торгівельних практик, регульованих наявними у нас чіткими торгівельними правилами та нормами. У цьому конкретному випадку цього не сталося. Тому ми закликаємо до дотримання правил і введення відповідних мит проти білоруських компаній, а саме Білоруського метзаводу, відносно яких доведено застосування ними демпінгових практик", – переконана заступник генерального директора з маркетингу і збуту "АрселорМіттал Кривий Ріг" Анастасія Татарульєва.

Нагадаємо, у найближчі п’ять років у модернізацію виробництва "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує інвестувати $1,8 млрд.