Більшість індустріальних парків України розташовані на "комунальній" землі

В Україні більшість зареєстрованих індустріальних парків (26) мають комунальну форму власності на землю.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на компанію EVON Group.
"Велика частина індустріальних парків в Україні має комунальну форму власності на землю. Таке співвідношення свідчить про істотну роль держави в розвитку промисловості. Тому врегулювання законодавства та створення сприятливих умов для промисловців повинно стати першочерговим завданням. Так ми зможемо наблизитися до рівня розвитку сусідніх Польщі та Чехії", – зазначають в компанії.
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Нагадаємо:
- За даними EVON Development, в Україні з 39-ти зареєстрованих індустріальних парків реально працюють лише 10.
- У Житомирській області може з'явитися дев`ять індустріальних парків, що зробить її лідером серед областей України.