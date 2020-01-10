Більшість індустріальних парків України розташовані на "комунальній" землі

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на компанію EVON Group.

"Велика частина індустріальних парків в Україні має комунальну форму власності на землю. Таке співвідношення свідчить про істотну роль держави в розвитку промисловості. Тому врегулювання законодавства та створення сприятливих умов для промисловців повинно стати першочерговим завданням. Так ми зможемо наблизитися до рівня розвитку сусідніх Польщі та Чехії", – зазначають в компанії.

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