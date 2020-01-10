"Нафтогаз" подає нові позови проти Росії до Гааги

Про це заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю LIGA.net, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, компанія має намір зобов'язати Росію виплатити понад $7 млрд компенсації за захоплення активів у незаконно анексованому Криму.

"Ми подаємо зараз оновлені позови проти Росії за втрату можливості використовувати наше майно в Криму. І там велика сума вимог – $5 млрд без урахування відсотків. Але з відсотками це вже більше $7 млрд", – зазначив Вітренко.

Він також додав, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або в 2021 році.

Нагадаємо, 27 листопада "Нафтогаз" виграв першу апеляцію у справі проти "Газпрому".