Росію змусили компенсувати українським компаніям $82 млн через Крим

Федеральний суд Швейцарії залишив у силі рішення арбітражу Женеви про виплату Росією понад $82,1 млн 12 українським компаніям за захоплення активів у Криму.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Swiss Info.
У двох рішеннях, опублікованих напередодні, суд відхилив апеляції російської сторони на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.
Росія заявляла, що женевський суд не може виносити рішення у цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.
Також російська сторона заперечувала аргументи українських фірм, які посилалися на міжурядову угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій.
Федеральний суд в Лозанні постановив, що компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року. Згідно з рішенням суду, Москва не мала конфіскувати інвестиції, вкладені інвесторами з України.
Нагадаємо:
- У 2015 році 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", звернулася до Постійної палати третейського суду в Гаазі за відшкодуванням збитків. За даними ЗМІ, частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.
- У грудні 2019 року холдингова компанія "Київміськбуд" повідомила про намір звернутися до міжнародних судів щодо повернення втрачених кримських активів.