Росію змусили компенсувати українським компаніям $82 млн через Крим

Федеральний суд Швейцарії залишив у силі рішення арбітражу Женеви про виплату Росією понад $82,1 млн 12 українським компаніям за захоплення активів у Криму.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Swiss Info.

У двох рішеннях, опублікованих напередодні, суд відхилив апеляції російської сторони на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.

Росія заявляла, що женевський суд не може виносити рішення у цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Також російська сторона заперечувала аргументи українських фірм, які посилалися на міжурядову угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Федеральний суд в Лозанні постановив, що компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року. Згідно з рішенням суду, Москва не мала конфіскувати інвестиції, вкладені інвесторами з України.

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