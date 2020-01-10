Уряд анонсував публічне обговорення земельної реформи

У понеділок, 13 січня, відбудеться громадське обговорення земельної реформи.
Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету Верховної ради озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні і пояснять запропоновані зміни до законопроєкту.
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Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
- 20 вересня Мінекономіки оприлюднило для обговорення законопроєкт про ринок землі.
- У жовтні Кабмін запустив інформаційний сайт, який ознайомлює громадян із земельною реформою.
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13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
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Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
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У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.
- 9 січня 2020 року депутати презентували фінальний варіант законопроєкту про землю №2178-10.