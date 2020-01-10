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Уряд анонсував публічне обговорення земельної реформи

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У понеділок, 13 січня, відбудеться громадське обговорення земельної реформи.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Під час заходу представники уряду, депутати фракції "Слуга народу", аграрного комітету Верховної ради озвучать фінальну версію земельної реформи в Україні і пояснять запропоновані зміни до законопроєкту.

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