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В Україні вже закрили 911 нелегальних гральних закладів 

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Офіс генерального прокурора спільно з правоохоронними органами припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.

Про це повідомляє БІЗНЕС. із посиланням на пресслужбу ОГП.

"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис. обшуків, вилучили 11,6 тис. одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", – поінфрмували в Офісі генпрокурора.

Прокуратура наголошує, що продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямку, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.

Нагадаємо:

Україна гральні заклади