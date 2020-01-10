В Україні вже закрили 911 нелегальних гральних закладів 

Офіс генерального прокурора спільно з правоохоронними органами припинили діяльність 911 нелегальних гральних закладів.
Про це повідомляє БІЗНЕС. із посиланням на пресслужбу ОГП.
"За фактами зайняття гральним бізнесом розпочато 437 кримінальних проваджень, у межах яких за процесуального керівництва прокуратури провели майже 1,2 тис. обшуків, вилучили 11,6 тис. одиниць ігрового обладнання та комп’ютерної техніки, готівкові кошти, а також чорнові записи", – поінфрмували в Офісі генпрокурора.
Прокуратура наголошує, що продовжує координувати та забезпечувати ефективну роботу на цьому напрямку, зокрема щодо закінчення розслідування і належного підтримання обвинувачення у цих кримінальних провадженнях у суді.
Нагадаємо:
- 30 вересня 2019 року Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- 20 грудня уряд оголосив про масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що через провал закону про легалізацію грального бізнесу в Україні будуть закриті всі ігрові зали.
- В Україні створено 715 мобільних груп, які здійснюють моніторинг та вживають заходів щодо виявлення незаконного грального бізнесу.